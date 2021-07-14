На Київщині діти вирушили на пошуки мами, яка втекла від співмешканця
Як передає Politeka.net, про це повідомили у відділі комунікацій поліції області.
На пошуки хлопців був орієнтований особовий склад відділу районного управління поліції, співробітники ювенальної превенції та оперативники карного розшуку.
Як виявилося, хлопчики вирушили на пошуки мами, яка втекла від співмешканця.
"Жінка не поверталася додому, тому що боялася чоловіка, який зловживає спірними напоями і систематично вчиняє щодо неї домашнє насильство", - йдеться в повідомленні.
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У результаті жінку з дітьми вдалося знайти в одному з сусідніх сіл, а на бешкетника склали адмінпротокол.
Варто відзначити, що тільки минулого року в судах на розгляді перебували 1 877 проваджень по домашньому насильству.
Зараз домашнє насильство тягне за собою адміністративну відповідальність, але в разі трьох і більше порушень правоохоронці можуть відкрити кримінальне провадження за статтею 126 КК.
Як повідомляла Politeka, житель Запоріжжя на очах у маленьких дітей знущався над дружиною.
Крім того, повідомлялося, що харків'янин регулярно бив власного батька, все закінчилося сумно.
Також Politeka повідомляла, що у Харкові 26-річна горе-мати побила 2-річну дитину.