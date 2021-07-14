На Киевщине дети отправились на поиски мамы, которая сбежала от сожителя

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции области.

На поиски парней был ориентирован личный состав отдела районного управления полиции, сотрудники ювенальной превенции и оперативники уголовного розыска.

Как оказалось, мальчики отправились на поиски мамы, которая сбежала от сожителя.



"Женщина не возвращалась домой, потому что боялась мужчину, который злоупотребляет спирными напитками и систематически совершает в отношении нее домашнее насилие", - говорится в сообщении.

В итоге женщину с детьми удалось найти в одном из соседних сел, а на дебошира составили админпротокол.

Стоит отметить, что только в прошлом году в судах на рассмотрении находились 1 877 производств по домашнему насилию.

Сейчас домашнее насилие влечет за собой административную ответственность, но в случае трех и более нарушений правоохранители могут открыть уголовное производство по статье 126 УК.

Как сообщала Politeka, житель Запорожья на глазах у маленьких детей издевался над женой.

Кроме того, сообщалось, что харьковчанин регулярно избивал собственного отца, все закончилось печально.

Также Politeka сообщала, что в Харькове 26-летняя горе-мать избила 2-летнего ребенка.



