На Киевщине дети отправились на поиски мамы, которая сбежала от сожителя
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции области.
На поиски парней был ориентирован личный состав отдела районного управления полиции, сотрудники ювенальной превенции и оперативники уголовного розыска.
Как оказалось, мальчики отправились на поиски мамы, которая сбежала от сожителя.
"Женщина не возвращалась домой, потому что боялась мужчину, который злоупотребляет спирными напитками и систематически совершает в отношении нее домашнее насилие", - говорится в сообщении.
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В итоге женщину с детьми удалось найти в одном из соседних сел, а на дебошира составили админпротокол.
Стоит отметить, что только в прошлом году в судах на рассмотрении находились 1 877 производств по домашнему насилию.
Сейчас домашнее насилие влечет за собой административную ответственность, но в случае трех и более нарушений правоохранители могут открыть уголовное производство по статье 126 УК.
Как сообщала Politeka, житель Запорожья на глазах у маленьких детей издевался над женой.
Кроме того, сообщалось, что харьковчанин регулярно избивал собственного отца, все закончилось печально.
Также Politeka сообщала, что в Харькове 26-летняя горе-мать избила 2-летнего ребенка.