Он душил ее и выгонял из квартиры в присутствии двух маленьких детей.

Женщину и детей доставили в приют для пострадавших от домашнего насилия, а на мужчину составили протокол.

Теперь ему грозит штраф от десяти до двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от тридцати до сорока часов, или административный арест до семи суток.



Ранее мы сообщали о похожем случае в Киеве. Женщина в соцсетях опубликовала видео, на котором ее бывший муж издевается над ней да и еще при маленьких детях.

По ее словам, регулярные избиения начались еще в прошлом году.

Женщина надеялась, что их семью можно сохранить, поэтому и не обращалась в правоохранительные органы. Но она все-таки не выдержала и обратилась полицию.

По ее словам, мужчина не только бил, но и унижал ее. Более того, он подал на алименты и запрещал ей видеть детей.

Напомним, в Киеве возле метро жестоко избивают людей и снимают это на камеру: "деньги и вещи не интересуют".

Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала девушка, фото: оставила ребенка у знакомых.

Также Politeka сообщала, что в Киеве загадочно оборвались жизни матери и ребенка: видео и подробности с места трагедии.