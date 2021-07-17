Погода після аномальної спеки, яка пошарпала українців, різко зміниться

Синоптики прогнозують, що температура знизиться до комфортних літніх градусів і буде такою до самого кінця місяця. Але на вихідних все ще буде дуже тепло.

Такий прогноз зробила синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

Вона прогнозує, що на середину липень середньомісячна температура передбачається в межах 20-25 градусів, в Карпатах десь 16-18 градусів. Синоптик підкреслила, що такі температурні показники - це близько до кліматичної норми.

Місячна кількість опадів у липні також очікується в межах 34-91 міліметра, в Карпатах і місцями на Прикарпатті зазвичай вище, 130-155 міліметрів. І це також в межах кліматичної норми.

Щодо погоди далі по Києву і по Україні в цілому, то вона буде поступово змінюватися за рахунок того, що антициклон все ж руйнується, втрачає свою силу, і по Україні все більше буде спостерігатися нестабільна атмосфера.

Коли така синоптична ситуація складається, що спочатку сильна спека, а потім зміна повітряних мас, то можуть очікуватися дощі, сильні грози і шквалисте посилення вітру.

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