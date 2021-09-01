1 вересня в Одеській області в одному з ліцеїв Подольська два п'яних учня прийшли на свято Дня знань і влаштували танець на даху машини, яка була припаркована у дворі.

Про це повідомили в прес-службі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

За даними свідків, незадовго до початку торжества в Подільському професійно-технічному ліцеї, водій машини «ВАЗ» заїхав у двір навчального закладу. Двоє хлопців включили гучну музику, забралися на дах автомобіля і почали танцювати.

На місце викликали поліцію. Прибулі правоохоронці встановили, що хлопці були п'яні. Їх притягнули до відповідальності за відвідування навчального закладу в нетверезому вигляді, а також порушення громадського порядку.

Водія та пасажира згаданого вище автомобіля ВАЗ забрали у відділення поліції. Там сп'яніння обох підтвердили. Водієм і пасажиром виявилися брати шістнадцяти і сімнадцяти років.

Обидва брати отримали протокол за розпивання алкоголю в невідповідному місці, а старший з них ще й за дрібне хуліганство. Оскільки 18-річний брат був за кермом ВАЗа, йому належить відповісти і за водіння автомобіля в п'яному вигляді. Зазначимо, що інший 17-річний студент цього ж навчального закладу отримав адміністративний протокол, оскільки в нетверезому вигляді прийшов на День Знань.

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