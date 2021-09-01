1 сентября в Одесской области в одном из лицеев Подольска два пьяных ученика пришли на праздник Дня знаний и устроили танец на крыше машины, которая была припаркована во дворе.
Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Нацполиции в Одесской области.
По данным свидетелей, незадолго до начала торжества в Подольском профессионально-техническом лицее, водитель машины «ВАЗ» заехал во двор учебного заведения. Двое парней включили громкую музыку, забрались на крышу автомобиля и начали танцевать.
На место вызвали полицию. Прибывшие правоохранители установили, что парни были пьяны. Их привлекли к ответственности за посещение учебного заведения в нетрезвом виде, а также нарушение общественного порядка.
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Водителя и пассажира упомянутого выше автомобиля ВАЗ забрали в отделение полиции. Там опьянение обоих подтвердили. Водителем и пассажиром оказались братья шестнадцати и семнадцати лет.
Оба брата получили протокол за распитие алкоголя в неподходящем месте, а старший из них еще и за мелкое хулиганство. Поскольку 18-летний брат был за рулем ВАЗа, ему предстоит ответить и за вождение автомобиля в пьяном виде. Отметим, что другой 17-летний студент этого же учебного заведения получил административный протокол, поскольку в нетрезвом виде пришел на День знаний.
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