Снаряд розташовувався внизу на полиці, недалеко від фугасу.

У місті Суми в музеї школи в "День знань" 1 вересня знайшли бойовий зенітний снаряд.

Про це повідомляє 0542.ua.

Про подію дізнався директор школи. Саме він викликав до закладу вибухотехніків. За словами директора школи, зазначений снаряд розташовувався внизу на полиці, недалеко від фугасу. Його відмітним елементом був конус зверху.

Директор розповів, що цей конус вказує на детонатор. Вибухотехніки підтвердили, що детонатор був стані, який міг перейти в бойове. Крім того з'ясувалося, що в снаряді дійсно міститься вибухова речовина.

Після відвідин музею фахівцями, вони з'ясували, що міни насправді відносяться до навчальних, проте снаряд небезпечний. Вибухотехніки видали сертифікати на зберігання навчальних мін і залишили їх у школі. Снаряд вони забрали. Його повинні утилізувати.

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