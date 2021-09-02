Снаряд располагался внизу на полке, недалеко от фугаса.

В городе Сумы в музее школы в «День знаний» 1 сентября нашли боевой зенитный снаряд.

Об этом сообщает 0542.ua.

О происшествии узнал директор школы. Именно он вызвал в заведение взрывотехников. Специалистам предстояло проверить состояние зенитного снаряда и учебных мин. По словам директора школы, указанный снаряд располагался внизу на полке, недалеко от фугаса. Его отличительным элементом был конус сверху.

Директор рассказал, что этот конус указывает на взрыватель. Взрывотехники подтвердили, что взрыватель был состоянии, которое могло перейти в боевое. Кроме того выяснилось, что в снаряде действительно содержится взрывчатое вещество.

После посещения музея специалистами, они выяснили, что мины на самом деле относятся к учебным, однако снаряд опасен. Взрывотехники выдали сертификаты на хранение учебных мин и оставили их в школе. Снаряд они забрали. Его должны утилизировать.

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