В Україні готують проект, який дозволить співробітникам підприємств отримувати компенсацію від держави, якщо їм виплатили не всю зарплату.

Про це повідомили в Мінекономіки.

Співробітники зможуть претендувати на середню зарплату за три останні місяці, перед початком процедури банкрутства підприємства. Також термін в три місяці може відраховуватися з дня припинення трудового договору.

Щоб гарантувати такі виплати в Україні планують створити спеціальний фонд. Формувати його будуть з частини коштів, що надійшли від єдиного соціального внеску. Також він складатиметься з грошей, отриманих від штрафів за виплату зарплат «в конвертах».

За 2019 і 2020 роки з цих джерел відповідно надійшло 57 і 34 мільйони гривень. У документі не сказано, яку саме частину соціального внеску будуть переводити в новий фонд, а також чи зросте після прийняття зазначеної програми сам соціальний внесок. Експерти, головним чином, позитивно оцінили інновацію, посилаючись на те, що діючий механізм компенсацій працює з затягуванням.

За діючими нормами, до появи ініціативи право на компенсацію мали тільки співробітники, які вписані в реєстр кредиторів. При цьому, під найменшим захистом виявляються звичайні працівники. За підрахунками експертів, максимальний розмір компенсації досягне 18 тис.грн.

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