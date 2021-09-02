Украинским студентам повысят стипендии

Такое заявление сделали в Кабмине.

Так, в заведениях профтехобразования стипендии будут увеличены в 2,5 раза, а студенты вузов получат повышение как минимум в 1,5 раза.

"Правительство повышает стипендии студентам. Стоит отметить, что последнее повышение размеров академических стипендий было в ноябре 2017 года, поэтому назрела насущная необходимость повышения социальной защиты учащихся и студенческой молодежи", - сообщил Денис Шмыгаль.

К слову, в Минздраве забили тревогу из-за прививок учителям

В Украине учебным заведениям, где большинство учителей не прошли вакцинацию против коронавируса, не позволят работать. Регионы с такими школами могут отнести к желтой и оранжевой карантинным зонам.

Также в Минздраве указали на недостаточное количество педагогов, работающих в школах, которые вакцинировались от коронавируса. Медики призвали учителей более активно прививаться, а также отметили, что все работники образования является приоритетной группой вакцинации от COVID-19 в Украине и мире. Также в Минздраве указали на недостаточное количество педагогов, работающих в школах, которые вакцинировались от коронавируса. Медики призвали учителей более активно прививаться, а также отметили, что все работники образования является приоритетной группой вакцинации от COVID-19 в Украине и мире.

Напомним, что в Украине могут отменить масочный режим: главный санврач предупредил, когда это произойдет

Как сообщала Politeka, вспышка вируса на украинских курортах, в МОЗ сделали заявление.

Также Politeka писала, что новый очаг заражения вирусом обнаружен под Одессой, под угрозой дети.