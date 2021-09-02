В Украине готовят проект, который позволит сотрудникам предприятий получать компенсацию от государства, если им выплатили не всю зарплату.

Об этом сообщили в Минэкономики.

Сотрудники смогут претендовать на среднюю зарплату за три последних месяца, перед началом процедуры банкротства предприятия. Также срок в три месяца может отсчитываться со дня прекращения трудового договора.

Чтобы гарантировать такие выплаты в Украине планируют создать специальный фонд. Формировать его будут из части средств, поступивших от единого социального взноса. Также он будет состоять из денег, полученных от штрафов за выплату зарплат «в конвертах».

За 2019 и 2020 годы из этих источников соответственно поступило 57 и 34 миллиона гривен. В документе не сказано, какую именно часть социального взноса будут переводить в новый фонд, а также возрастет ли после принятия указанной программы сам социальный взнос. Эксперты, главным образом, позитивно оценили инновацию, ссылаясь на то, что действующий механизм компенсаций работает с затягиванием.

По действующим нормам, до появления инициативы право на компенсацию имели только сотрудники, которые вписаны в реестр кредиторов. При этом, под наименьшей защитой оказываются обычные работники. По подсчетам экспертов, максимальный размер компенсации достигнет 18 тыс. грн.

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