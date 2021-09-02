У Кіровоградській області на парковці біля одного з торгових центрів Світловодська автомобіль Mazda збив на смерть 27-річну Машу Хівренко, у якої залишилися троє маленьких дітей.

Про це повідомляє OBOZREVATEL.

"Чоловік Саша вмовляв її прилягти відпочити. Але вона вирішила, що потрібно збігати до банкомату, поповнити рахунок на картці. Там не було грошей, а з ранку стільки клопоту», - розповіла знайома загиблої.

За даними правоохоронців, трагедія сталася 1 вересня, близько четвертої години ранку. За кермом легковика перебувала жінка на ім'я Тетяна в., 28-років. За словами свідків, автомобіль залетів на парковку на граничній швидкості. Перехожі відзначають, що почули різкий удар, але незабаром виникла повна тиша.

За словами очевидців, автомобіль на швидкості вилетів на стоянку, зніс кришку колодязя, яка при цьому була бетонною, потім зіткнувся зі стіною і його відкинуло ще на двадцять метрів.

Маша Хівренко перебувала біля торгового центру. Вона йшла до банкомату і хотіла поповнити рахунок. Її збила машина. Прибулі медики змогли лише констатувати смерть.

За словами знайомої сім'ї, в ніч на перше вересня молода мама займалася підготовкою шестирічного сина Міші до першого походу в школу, так як він став першокласником. Середній дочці Маші зараз чотири роки. Їй належало піти в садок. Ще одному синові на ім'я Богдан-півтора роки. Він залишився вдома.

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