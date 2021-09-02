Все обстоятельства смертельного ДТП устанавливают следователи

Смертельное ДТП произошло 1 сентября, около 21:20 на автодороге "Киев-Чоп" недалеко от города Дубно Ровенской области. В результате аварии погибла 29-летняя полицейская Екатерина Доманская.

Детали сообщила пресс-служба полиции Ровенской области.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Opel Combo — 39-летний дубенчанин — заместитель начальника Дубенского отдела полиции, допустил столкновение с грузовым автомобилем Volvo, который двигался впереди в попутном направлении.

В результате ДТП пассажирка автомобиля Opel, 29-летняя участковая Дубенского отдела полиции, от полученных травм погибла на месте происшествия.

Водителя Opel с тяжелыми травмами госпитализировали в реанимацию местной больницы. На момент ДТП оба полицейских находились вне службы.

Погибшая в аварии Екатерина Доманская начала Службу в органах внутренних дел в 2014 году. В коллективе ее будут помнить как ответственную, добросовестную, воспитанную, доброжелательную и искреннюю.

В 15-летнем возрасте она осталась без отца, а теперь мама потеряла единственную дочь. Руководство полиции Ровенской области и весь личный состав выражают искренние соболезнования родным.

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