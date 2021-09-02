Все обстоятельства смертельного ДТП устанавливают следователи
Смертельное ДТП произошло 1 сентября, около 21:20 на автодороге "Киев-Чоп" недалеко от города Дубно Ровенской области. В результате аварии погибла 29-летняя полицейская Екатерина Доманская.
Детали сообщила пресс-служба полиции Ровенской области.
Предварительно установлено, что водитель автомобиля Opel Combo — 39-летний дубенчанин — заместитель начальника Дубенского отдела полиции, допустил столкновение с грузовым автомобилем Volvo, который двигался впереди в попутном направлении.
Пугачева на рыбалке засветила мешки под глазами и юного спутника: "Галкину замена растет"
Авто влетело в толпу с детьми под Харьковом: первые кадры и подробности ЧП
Настоящая осень нагрянет в Украину, погода резко испортится: где похолодает сильнее всего
Жизнь известной актрисы оборвалась вскоре после ухода супруга: трагические подробности
Новый скандал гремит на «Співають всі», Тина Кароль решила не молчать: "Я могу вам помочь..."
В результате ДТП пассажирка автомобиля Opel, 29-летняя участковая Дубенского отдела полиции, от полученных травм погибла на месте происшествия.
Водителя Opel с тяжелыми травмами госпитализировали в реанимацию местной больницы. На момент ДТП оба полицейских находились вне службы.
Погибшая в аварии Екатерина Доманская начала Службу в органах внутренних дел в 2014 году. В коллективе ее будут помнить как ответственную, добросовестную, воспитанную, доброжелательную и искреннюю.
В 15-летнем возрасте она осталась без отца, а теперь мама потеряла единственную дочь. Руководство полиции Ровенской области и весь личный состав выражают искренние соболезнования родным.
Напомним, что украинский спортсмен разбился в ДТП, его мотоцикл разлетелся на части.
Как сообщала Politeka, таможенник устроил трагическое ДТП на украинской трассе и сбежал.
Также Politeka писала, что пешехода переехало несколько авто, никто не пытался остановиться.