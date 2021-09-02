В Кировоградской области на парковке возле одного из торговых центров Светловодска автомобиль Mazda сбил насмерть 27-летнюю Машу Хивренко, у которой остались трое маленьких детей.
Об этом сообщает OBOZREVATEL.
«Муж Саша уговаривал ее прилечь отдохнуть. Но она решила, что нужно сбегать к банкомату, пополнить счет на карточке. Там не было денег, а с утра столько хлопот», - рассказала знакомая погибшей.
По данным правоохранителей, трагедия произошла 1 сентября, около четырех часов утра. За рулем легковушки находилась женщина по имени Татьяна В., 28-лет. По словам свидетелей, автомобиль залетел на парковку на предельной скорости. Прохожие отмечают, что услышали резкий удар, но вскоре возникла полная тишина.
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По словам очевидцев, автомобиль на скорости вылетел на стоянку, снес крышку колодца, которая при этом была бетонной, потом столкнулся со стеной и его отбросило еще на двадцать метров.
Маша Хивренко находилась возле торгового центра. Она шла к банкомату и хотела пополнить счет. Ее сбила машина. Прибывшие медики смогли лишь констатировать смерть.
По словам знакомой семьи, в ночь на первое сентября молодая мама занималась подготовкой шестилетнего сына Миши к первому походу в школу, так как он стал первоклассником. Средней дочери Маши сейчас четыре года. Ей предстояло пойти в садик. Еще одному сыну по имени Богдан – полтора года. Он остался дома.
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