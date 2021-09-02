В Кировоградской области на парковке возле одного из торговых центров Светловодска автомобиль Mazda сбил насмерть 27-летнюю Машу Хивренко, у которой остались трое маленьких детей.

Об этом сообщает OBOZREVATEL.

«Муж Саша уговаривал ее прилечь отдохнуть. Но она решила, что нужно сбегать к банкомату, пополнить счет на карточке. Там не было денег, а с утра столько хлопот», - рассказала знакомая погибшей.

По данным правоохранителей, трагедия произошла 1 сентября, около четырех часов утра. За рулем легковушки находилась женщина по имени Татьяна В., 28-лет. По словам свидетелей, автомобиль залетел на парковку на предельной скорости. Прохожие отмечают, что услышали резкий удар, но вскоре возникла полная тишина.

По словам очевидцев, автомобиль на скорости вылетел на стоянку, снес крышку колодца, которая при этом была бетонной, потом столкнулся со стеной и его отбросило еще на двадцать метров.

Маша Хивренко находилась возле торгового центра. Она шла к банкомату и хотела пополнить счет. Ее сбила машина. Прибывшие медики смогли лишь констатировать смерть.

По словам знакомой семьи, в ночь на первое сентября молодая мама занималась подготовкой шестилетнего сына Миши к первому походу в школу, так как он стал первоклассником. Средней дочери Маши сейчас четыре года. Ей предстояло пойти в садик. Еще одному сыну по имени Богдан – полтора года. Он остался дома.

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