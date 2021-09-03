У Львові батьки скаржаться на побори в дитячому садку

Керівництво збирає "добровільні внески" на все: засоби гігієни, побутову хімію, канцтовари, чистку килимів, подарунки дітям і вихователям у дні народження і свята, на ремонти та інше.

Про це йдеться в публікації на Facebook-сторінці спільноти "Батьки SOS".

Жінка також виклала скріни листування в чаті між вихователем і батьками про такі внески по 300-500 гривень.

Про ситуацію розповіла мама дитини. За словами жінки, якщо батьки відмовляються здавати гроші на потреби, на які передбачено фінансування від держави, їх діток позбавляють подарунків.

З боку керівництва дошкільного освітнього закладу починається "економічний булінг", і застосовуються "методи стандартні, радянські: хамство, ігнор питань, прохань, своїх прямих обов'язків".

Вона закликала відреагувати на подібні "механізми цькування і хамства в закладі по відношенню до тих, хто не хоче бути "благодійником".

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