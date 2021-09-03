Во Львове родители жалуются на поборы в детском садике

Руководство собирает "добровольные взносы" на все: средства гигиены, бытовую химию, канцтовары, чистку ковров, подарки детям и воспитателям в дни рождения и праздники, на ремонты и прочее.

Об этом говорится в публикации на Facebook-странице сообщества "Батьки SOS".

Женщина также выложила скрины переписки в чате между воспитателем и родителями о таких взносах по 300-500 гривен.

О ситуации рассказала мама ребенка. По словам женщины, если родители отказываются сдавать деньги на потребности, на которые предусмотрено финансирование от государства, их деток лишают подарков.

Cо стороны руководства дошкольного образовательного заведения начинается "экономический буллинг", и применяются "методы стандартные, советские: хамство, игнор вопросов, просьб, своих прямых обязанностей".

Она призвала отреагировать на подобные "механизмы травли и хамства в заведении по отношению к тем, кто не хочет быть "благодетелем".

Напомним, под Львовом директор затравила учениц и понесла наказание за это.

Как сообщала Politeka, украинская учительница на Полтавщине довела ребенка до крайности, а наказали за все это мать школьника.

Также Politeka писала, что горе-педагог решила наказать ребенка из-за отсутствия ручки и угрожала отрезать школьнику палец.