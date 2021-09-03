В Одесі в приватному дитячому садку маленький вихованець розповів дорослим, що його побили.
Про це повідомляє «УНІАН».
На оприлюдненому відеозаписі у малюка запитали, чи терпів він образи і побої від когось, коли відвідував дитячий сад. Маленький вихованець відповів на питання ствердно.
Під опублікованим відео сказано, що вихователька в дитячому садку вдарила дитину під час тихої години. Приводом для цього нібито стало те, що хлопчик заспівав.
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"Ну, це перший раз, коли мене вдарили», – розповів малюк.
Під час зізнання в тому, що його побили дитина вказала на обличчя і голову. Автори відео також зазначили, що педагога, який може виявитися винним у побитті, прикриває керівництво дитячого садка, а в проведенні поліграфічної експертизи там відмовили.
Раніше ми повідомляли, що батьки побили заступника директора ліцею на зборах і він втратив свідомість. Подія трапилася в Херсонській області на території села Благодатне. Напад стався 31 серпня, коли перед початком нового навчального року жінка – педагог вирішила зустрітися з батьками. Від побиття постраждала знепритомніла. З якої причини між батьками і педагогів виник конфлікт-невідомо. На місце прибули медики швидкої.
Нагадуємо, що скандал стався в українському дитсадку
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