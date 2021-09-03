В Одессе в частном детском саду маленький воспитанник рассказал взрослым, что его избили.

Об этом сообщает «УНИАН».

На обнародованной видеозаписи у малыша спросили, терпел ли он оскорбления и побои от кого-то, когда посещал детский сад. Маленький воспитанник ответил на вопрос утвердительно.

Под опубликованным видео сказано, что воспитательница в детском саду ударила ребенка во время тихого часа. Поводом для этого якобы стало то, что мальчик запел.

«Ну, это первый раз, когда меня ударили», – рассказал малыш.

Во время признания в том, что его избили ребенок указал на лицо и голову. Авторы видео также отметили, что педагога, который может оказаться виновным в избиении, прикрывает руководство детского сада, а в проведении полиграфической экспертизы там отказали.

Ранее мы сообщали, что родители избили заместителя директора лицея на собрании и он потерял сознание. Происшествие случилось в Херсонской области на территории села Благодатное. Нападение произошло 31 августа, когда перед началом нового учебного года женщина – педагог решила встретиться с родителями. От избиения пострадавшая потеряла сознание. По какой причине между родителями и педагогов возник конфликт – неизвестно. На место прибыли медики скорой.

Напоминаем, что скандал произошел в украинском детсаду

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