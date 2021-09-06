У Бердянську Запорізької області жінка ледь не підірвала Багатоквартирний будинок
Вибух стався в ніч на понеділок на першому поверсі одного з будинків у центрі міста Бердянськ по вулиці Свободи. При цьому вибуховою хвилею вибило вікна і двері в квартирі
Деталі розповіло видання Про.Бердянськ.
Інцидент стався сьогодні, 6 вересня о 3 ранку в Бердянську в багатоквартирному будинку на вулиці Свободи. 36-річна жінка намагалася покінчити життя самогубством-порізала собі вени на руках і відкрила газ на кухні своєї квартири, який призвів до вибуху.
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На даний момент дитина знаходиться в дитячій лікарні, мама визначена в психоневрологічний диспансер. Лікарі поки офіційних коментарів не дають, але як стверджують журналісти видання, життю і здоров'ю постраждалих нічого не загрожує.
Як повідомили сусіди журналістам, постраждала ні з ким не конфліктувала, дитина була охайно одягнена і часто гралася з сусідськими дітьми. Вони ж припустили, що піти на відчайдушний крок жінку могли змусити особисті обставини.
Так, за словами мешканців будинку, жінка деякий час працювала за кордоном. За цей час померла її мати, від неї пішов чоловік, а по приїзду в Україну вона не могла знайти собі роботу.
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