В Бердянске Запорожской области женщина едва не подорвала многоквартирный дом

Взрыв произошел в ночь на понедельник на первом этаже одного из домов в центре города Бердянск по улице Свободы. При этом взрывной волной выбило окна и двери в квартире

Детали рассказало издание Про.Бердянск.

Инцидент произошел сегодня, 6 сентября в 3 утра в Бердянске в многоквартирном доме на улице Свободы. 36-летняя женщина пыталась покончить жизнь самоубийством — порезала себе вены на руках и открыла газ на кухне своей квартиры, который привел к взрыву.

На данный момент ребенок находится в детской больнице, мама определена в психоневрологический диспансер. Врачи пока официальных комментариев не дают, но как утверждают журналисты издания, жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает.

Как сообщили соседи журналистам, пострадавшая ни с кем не конфликтовала, ребенок был опрятно одет и часто игрался с соседскими детьми. Они же предположили, что пойти на отчаянный шаг женщину могли заставить личные обстоятельства.

Так, по словам жильцов дома, женщина некоторое время работала за границей. За это время умерла ее мать, от нее ушел муж, а по приезду в Украину она не могла найти себе работу.

Напомним, семь взрывов прозвучало на Харьковщине, кадры ЧП: слетелись пиротехники.

Как сообщала Politeka ранее, мощный взрыв прогремел в гостинице, людей достают из-под завалов.

Кроме того Politeka писала, о том, что мощный взрыв на газопроводе в Украине: первые кадры с места.