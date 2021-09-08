Померла актриса, яка заслужила звання заслуженої артистки

7 вересня на 79 - му році життя не стало радянської, молдавської актриси Лідії Норок-Пинзару. Причина смерті невідома.

Про це повідомляти ресурс Moldovenii.

У некролозі колеги згадують актрису, особливою і як людину, і як артистку, жінку красиву обличчям і душею, що жила мистецтвом і театром.

"Лети на небо, дорога наша Лідія. З глибокою скорботою ми повідомляємо про смерть Лідії Норок-Пинзару. Нам важко підібрати правильні слова зараз, коли ми дізналися, що всіма улюблена істота назавжди покинула нас", - сказано в некролозі.

Лідія Норок народилася 4 грудня 1942 року в селі Устя Глодянського району. У 1946-му її сім'я переїхала в Бєльці. Вже в школі вчителі помітили акторський талант Лідії, тому відразу після закінчення навчання в 1959 році вона прийшла працювати в Бельцький музично-драматичний театр імені Олександрі. Першу роль зіграла в 17 років.

Там же, в театрі, актриса познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, актором і режисером Анатолієм Пинзару (помер 12 серпня 2007-го). У 1981-му Лідії Норок-Пинзару було присвоєно звання Заслуженої артистки МРСР.

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