Умерла актриса, которая заслужила звание заслуженной артистки
7 сентября на 79-м году жизни не стало советской, молдавской актрисы Лидии Норок-Пынзару. Причина смерти неизвестна.
Об этом сообщает ресурс Moldovenii.
В некрологе коллеги вспоминают актрису, особенной и как человека, и как артистку, женщину красивую лицом и душой, жившую искусством и театром.
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"Лети на небо, дорогая наша Лидия. С глубокой скорбью мы сообщаем о смерти Лидии Норок-Пынзару. Нам трудно подобрать правильные слова сейчас, когда мы узнали, что всеми любимое существо навсегда покинуло нас", - сказано в некрологе.
Лидия Норок родилась 4 декабря 1942 года в селе Устье Глодянского района. В 1946-м ее семья переехала в Бельцы. Уже в школе учителя заметили актерский талант Лидии, поэтому сразу после окончания учебы в 1959 году она пришла работать в Бельцкий музыкально-драматический театр имени Александри. Первую роль сыграла в 17 лет.
Там же, в театре, актриса познакомилась со своим будущим супругом, актером и режиссером Анатолием Пынзару (умер 12 августа 2007-го). В 1981-м Лидии Норок-Пынзару было присвоено звание заслуженной артистки МССР.
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