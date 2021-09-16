У Полтаві десятирічна школярка померла після уроку фізкультури.

Про це передали у прес-службі поліції.

За даними правоохоронців, дівчинці стало погано. Дитина втратила свідомість. Трагедія сталася 15 Вересня. Поліцейські отримали відомості від лікарів про те, що дитина десяти років померла в реанімації Обласної дитячої лікарні. За попередніми даними, дівчинка була ученицею ліцею №33.

Коли школярка знепритомніла, штатний лікар і вчитель спробували її повернути до життя, надаючи першу допомогу. Також вони викликали швидку. Медики відвезли дівчинку в лікарню, але там вона померла. Слідчий за фактом смерті дитини слідчий вніс до ЄРДР з кваліфікацією»умисне вбивство". Слідчі дії тривають. Правоохоронцям належить з'ясувати причину і обставини загибелі Школярки.

Раніше ми повідомляли про раптову смерть підлітка, яка сталася 12 вересня. Лікарі спробували врятувати хлопця, але їм це не вдалося. Трагедія сталася в Першотравенську Дніпропетровської області. Ймовірною причиною смерті п'ятнадцятирічного підлітка вважають газовий балон. Його кілька молодих людей придбали напередодні дня трагедії в одному з місцевих магазинів. Дев'ятикласники принесли газовий балон в один з приватних будинків.

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