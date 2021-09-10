В Днепре мать отравила годовалого сына и себя вместе с ним.

Об этом сообщает Наше місто.

По данным издания, мать ввела себе и ребенку неизвестный препарат. Для этого она использовала шприц. Она решила таким образом свести счеты с жизнью. Генеральный директор больницы Алексей Власов сообщил, что ребенок поступил в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии. Вскоре он умер.

Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства трагедии. По предварительным данным, бабушка нашла маму и ребенка, когда они находились без сознания. Мать погибшей сообщила, что пришла в гости к дочери, поскольку она перестала выходить на связь. В комнате представители правоохранительных органов отыскали предсмертную записку, которую оставила мать убитого ребенка. Женщине 39 лет. В настоящее время она – в больнице. Правоохранители начали производство по статье «умышленное убийство несовершеннолетнего». Женщине грозит тюремный срок до 15 лет.

Ранее мы сообщали, что в Одессе родители решили поочередно избить своего ребенка, начав истязание на улице и продолжив его в лифте. Это произошло на территории жилого массива «Радужный». Во время избиения родители и их ребенок попали в объектив камер видеонаблюдения.

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