В Полтаве десятилетняя школьница умерла после урока физкультуры.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

По данным правоохранителей, девочке стало плохо. Ребенок потерял сознание. Трагедия произошла 15 сентября. Полицейские получили сведения от врачей о том, что ребенок десяти лет умер в реанимации областной детской больницы. По предварительным данным, девочка была ученицей лицея №33.

Когда школьница потеряла сознание, штатный врач и учитель попытались ее вернуть к жизни, оказывая первую помощь. Также они вызвали скорую. Медики увезли девочку в больницу, но там она умерла. Следователь по факту смерти ребенка следователь внес в ЕРДР с квалификацией «умышленное убийство». Следственные действия продолжаются. Правоохранителям предстоит выяснить причину и обстоятельства гибели школьницы.

Ранее мы сообщали о внезапной смерти подростка, которая произошла 12 сентября. Врачи попытались спасти парня, но им это не удалось. Трагедия произошла в Першотравенске Днепропетровской области. Вероятной причиной смерти пятнадцатилетнего подростка считают газовый баллон. Его несколько молодых людей приобрели накануне дня трагедии в одном из местных магазинов. Девятиклассники принесли газовый баллон в один из частных домов.

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