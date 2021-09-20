19 вересня стало відомо про смерть радянського актора Ігоря Бучка

Тіло кінозірки виявили завдяки сусідам. Сусіди артиста стали скаржитися на трупний запах. Вони дзвонили у двері Бучка, але їм ніхто не відповів. Мешканці будинку викликали поліцію. Правоохоронці розкрили квартиру актора і побачили моторошну картину: труп Ігоря, що розкладається.

Про це повідомили російські ЗМІ.

Відзначається, що дружина Ігоря Бучка в цей час перебувала в Тверській області. В даний час обставини і причина смерті актора встановлюються.

Бучко дебютував на екрані, зігравши поліцая в телесеріалі «Вічний поклик». Він знімався в таких радянських картинах «Службовий роман» (правда, не вказаний в титрах), «Росія молода», «Людина — невидимка», «Набат», та інших.

Актор також з'явився в стрічках «Факти минулого дня», «Передчуття любові». У бойовику «Набат» йому дісталася роль Миколи Сергєєва, командира корабля. Бучко знявся в детективі «Таємниця вілли Грета» з Іваром Калниньшем, Олександром Збруєвим, Юрієм Соломіним.

Останньою картиною за участю кінозірки стала драма «Людина-невидимка», що вийшла в 1984 році.

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