19 сентября стало известно о смерти советского актера Игоря Бучко

Тело кинозвезды обнаружили благодаря соседям. Соседи артиста стали жаловаться на трупный запах. Они звонили в дверь Бучко, но им никто не ответил. Жильцы дома вызвали полицию. Правоохранители вскрыли квартиру актера и увидели жуткую картину: разлагающийся труп Игоря.

Об этом сообщили российские СМИ.

Отмечается, что жена Игоря Бучко в это время находилась в Тверской области. В настоящее время обстоятельства и причина смерти актера устанавливаются.

Бучко дебютировал на экране, сыграв полицая в телесериале «Вечный зов». Он снимался в таких советских картинах, как «Служебный роман» (правда, не указан в титрах), «Россия молодая», «Человек — невидимка», «Набат», «У опасной черты» и других.

Актер также появился в лентах «Факты минувшего дня», «Предчувствие любви». В боевике «Набат» ему досталась роль Николая Сергеева, командира корабля. Бучко снялся в детективе «Тайна виллы Грета» с Иваром Калныньшем, Александром Збруевым, Юрием Соломиным.

Последней картиной с участием кинозвезды стала драма «Человек-невидимка», вышедшая в 1984 году.

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