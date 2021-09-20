В Україні 20 вересня Кабмін продовжив загальнонаціональний карантин до кінця грудня 2021 року.

Про це передали у прес-службі МОЗ.

"На засіданні Кабінету Міністрів України 20 вересня прийнято рішення про продовження адаптивного карантину та режиму надзвичайної ситуації до 31 грудня 2021 року", - сказано в повідомленні.

За словами глави МОЗ Віктора Ляшка, в Україні зберігається контроль над епідемічною ситуацією. Ляшко визнав, що кількість нових випадків коронавірусу стрімко зростає. Однак, за його словами, в країні накопичився певний запас міцності, завдяки безперервному вакцинуванню жителів.

Міністр охорони здоров'я підкреслив, що медична система нашої країни готова прийняти на себе удар від нової хвилі коронавірусу. При цьому, Ляшко закликав усіх жителів якнайшвидше пройти вакцинацію, щоб зберегти своє життя.

Раніше ми повідомляли, що лікар і телеведучий Євген Комаровський спростував твердження про те, що коронавірусом можна захворіти від самої вакцини. За його словами, для передачі хвороби від уколу, в ліках повинні застосовувати живий збудник. Лікар додав, що наявні сьогодні вакцини не мають у своєму складі живого коронавірусу. При цьому, експерт визнав, що певні гострі симптоми після уколу можуть проявлятися.

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