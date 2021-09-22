2022 рік принесе велику удачу і навіть може стати вирішальним і доленосним

Рік обіцяє чимало несподіванок для різних знаків Зодіаку. Три знаки зодіаку опиняться під надійним захистом зірок і будуть рушійною силою енергії перетворень. Також їм світить велика удача

Про це пише Slovofraza.

Овен

Овнам не доведеться переживати про матеріальні блага, до кінця року ви будете мати достатньо, щоб не переживати про майбутнє. 2022 рік обернеться для представників цього знака Зодіаку приємними несподіванками при осмисленні свого способу життя і постановці нових цілей.

Близнюки

Плоди успішної роботи протягом декількох місяців дадуть свій позитивний результат. Ідеальним часом для Близнюків стане травень. Однак будьте обережні з спокусами, один невірний крок може поставити під загрозу майбутнє вашої пари.



Діва

Наступний рік буде сприятливим періодом для створення або зміцнення сім'ї для людей, які народилися під цим сузір'ям. Вони будуть купатися в любові. Доведеться трохи попрацювати в роботі, але результат перевершить всі очікування.

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