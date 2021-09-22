В одній зі шкіл Києва розгорівся скандал

15 вересня учень 5 класу поскаржився батькам на те, що трудовик на уроці нібито застосував до нього силу - тягав за волосся, подряпав вухо і штовхнув, через що школяр впав і подряпав лікоть.

Як повідомляє "Вечірній Київ", сам інцидент стався в школі № 279 в Солом'янському районі.

За словами мами постраждалого Матвія Гевельчука Світлани, свідками такого звернення стали однокласники її сина.

Тим часом 56-річний вчитель праці відкидає звинувачення в нападі на хлопчика. Він висловив припущення, що учень міг побитися на перерві з кимось, отримав травми, і на нього просто наговорює.

Директор розповіла, що якщо інформація про рукоприкладство підтвердитися, то вчителю загрожує догана або в гіршому випадку - звільнення.

Учитель Снєгирьов працює у школі № 279 у Солом'янському районі 5 років, і за весь цей час на нього жодного разу не було скарги.

Зараз у справі будуть розбиратися правоохоронці. В даний час вчителі трудового навчання відсторонили від роботи.

Вчителі можуть притягнути до відповідальності за статтею про "булінг учасника освітнього процесу". Санкція статті передбачає штраф від 850 до 1700 гривень або до 40 годин громадських робіт.

Нагадаємо, в українській школі вибухнув скандал через туалет.

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