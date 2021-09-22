В одной из школ Киева разгорелся скандал

15 сентября ученик 5 класса пожаловался родителям на то, что трудовик на уроке якобы применил к нему силу - таскал за волосы, поцарапал ухо и толкнул, из-за чего школьник упал и поцарапал локоть.

Как сообщает "Вечерний Киев", сам инцидент произошел в школе № 279 в Соломенском районе.

По словам мамы пострадавшего Матвея Гевельчука Светланы, свидетелями такого обращения стали одноклассники ее сына.

Тем временем 56-летний учитель труда отвергает обвинение в нападении на мальчика. Он высказал предположение, что ученик мог подраться на перемене с кем-то, получил травмы, и на него просто наговаривает.

Директор рассказала, что если информация о рукоприкладстве подтвердиться, то учителю грозит выговор или в худшем случае - увольнение.

Учитель Снегирев работает в школе № 279 в Соломенском районе 5 лет, и за все это время на него ни разу не было жалобы.

Сейчас по делу будут разбираться правоохранители. В настоящее время учителя трудового обучения отстранили от работы.

Учителя могут привлечь к ответственности по статье о "буллинге участника образовательного процесса". Санкция статьи предусматривает штраф от 850 до 1700 гривен или до 40 часов общественных работ.

Напомним, в украинской школе разразился скандал из-за туалета.

Как сообщала Politeka, украинская учительница на Полтавщине довела ребенка до крайности, а наказали за все это мать школьника.

Также Politeka писала, что горе-педагог решила наказать ребенка из-за отсутствия ручки и угрожала отрезать школьнику палец.