Що відомо на даний момент

У Черкасах кілер розстріляв з автомата чоловіка

Як повідомляє Національна поліція України, потерпілий помер від ран у лікарні.

У злочині підозрюються особи одягнені в чорну форму, які на автомобілі "Шкода" зникли в невідомому напрямку.

На виїзді з міста Черкаси в напрямку Канева був виявлений палаючий автомобіль "Шкода". В автомобілі виявлено мисливську зброю "Сайга".

До слова, сьогодні, 22 вересня на Київщині було скоєно замах на першого помічника президента України Володимира Зеленського

На Сергія Шефіра біля села Лісники було скоєно замах.

Водій отримав три кулі. Зараз перебуває в реанімації у важкому стані. Шефір живий, не поранений.

У Нацполіції підтвердили, що машину Шефіра обстріляли під Києвом. За інформацією правоохоронців, в авто потрапило понад 10 куль.

Поліція почала спецоперацію.

Нагадаємо, що на Миколаєві депутату вручили підозру в замаху на вбивство.

Як повідомляла Politeka, під Києвом поліцію підняли на вуха: дівчинку напоїли і вивезли на околицю міста.

Також Politeka писала, що у киянина вкрали сумку з п'ятьма мільйонами, кадри і деталі події.