На Николаевщине депутату вручили подозрение в покушении на убийство

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в прокуратуре области.

Вооруженный конфликт между двумя группами граждан 13 мая. В результате перестрелки ранения получили двое мужчин с обеих сторон конфликта.

Как оказалось, одним из стрелков был местный депутат.

"25 мая 2021 года руководителем Николаевской областной прокуратуры, согласно ст. 481 УПК Украины, вручено письменное уведомление о подозрении депутату Баштанской районной рады по фактам покушения на убийство, ношение и хранение оружия без соответствующего разрешения и незаконной переделки огнестрельного оружия", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее на Николаевщине также произошлел похожий инцидент.

Вблизи железнодорожного переезда, расположенного неподалеку поселка Бандурка Первомайского района у 46-летнего депутата одной из ОТГ возник конфликт с четырьмя местными жителями из-за его замечания за спиленное дерево.

Правоохранители уточнили, что депутат, защищаясь, достал пистолет и выстелил. В итоге пострадавший получил травму ноги.

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