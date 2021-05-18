Полицейские задержали 34-летнего жителя Днепра, устроившего стрельбу в украинском курорте Кирилловке Запорожской области
Все началось из того, что две компании навеселе затеяли ссору. Когда в ход пошли кулаки, 34-летний житель Днепра взял в апартаментах ружье и устроил стрельбу, сообщили в Департаменте уголовного розыска Нацполиции.
Несколькими выстрелами он ранил 18-летнего и 46-летнего жителей Запорожья. У пострадавших серьезные ранения брюшной полости, груди и головы. Сейчас за их жизни борются врачи.
Нападавшего задержали при попытке поспешного выезда из населенного пункта. Сейчас продолжаются следственные действия. По информации местных СМИ, пострадавшие – отец и сын.
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Также ранее сообщалось, что стрельба произошла в селе Новоингулка в Николаевской области. Конфликт начался на поле между двумя группами человек.
Предварительно установлено, что конфликт произошел из-за спорных земельных вопросов между двумя группами граждан, в ходе которого началась стрельба. Ранения получили двое мужчин, 30-ти и 53-х годов, с обеих сторон конфликта. Пострадавшие были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями в ноги. Полицейские изъяли оружие – карабин.
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