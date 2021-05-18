Во Львовской области разгорелся громкий скандал в школе

В селе Солонка преподаватель информатики вела себя крайне неадекватно - она размахивала возле ученика кухонным ножом, угрожая отрезать палец, сообщает ТСН.

Причиной такого поведения учителя стало якобы то, что у семиклассника не было ручки.

Сначала педагог накормила ребенка бумагой, а затем посоветовала писать собственной кровью.

"Бросили самолетик, я поднял его и положил на парту. Учительница подумала, что это я его бросил, и заставила меня его съесть. Потом еще увидела, что у меня нет ручки, принесла нож и сказала, что я кровью буду писать", — рассказал школьник, над которым поиздевалась преподаватель.

Одноклассница мальчика огорошила родителей еще одной жуткой деталью - ранее учительница обзывала и проклинала учеников.

На данный момент известно, что преподавателя отстранили от работы, а на педсовете собираются вынести решение об увольнении.

Родители пострадавшего мальчика написали заявление в полицию. Горе-учительнице грозит штраф от 850 до 1700 гривен или общественные работы.

Ранее мы писали, что 10-летняя украинка написала маме странную записку и ушла из дома

Вечером 17 мая жительница Южноукраинска Николаевской области заявила в полицию о пропаже 10-летней дочки.

Женщина показала записку, которую написала девочка. В ней девочка просила, чтоб ее не искали и отключила телефон.

На поиски ребенка подняли все отделение полиции №3 Вознесенского райуправления.

Начали отрабатывать места возможного пребывания девочки и за короткий период времени заметили похожую по описанию школьницу, которая гуляла по ночному парку недалеко от дома.

Девочку передали матери и провели с обеими воспитательную беседу.

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