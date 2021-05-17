Украинцев в 2021 году ждет рост цен на продукты

Стремительнее всего за четыре месяца 2021 года поднялись цены на продукты ежедневного спроса – куриные яйца, подсолнечное масло, хлеб, сахар, передает "Сегодня".

Дорожают и другие продукты, например мясо выросло в цене на 4,4% (+5 грн за кило свинины), рыба на 5,9% (+4,8 грн за кило мороженой морской рыбы эконом-сегмента), молоко – на 4,3% (+1,1 грн/л), сыр – на 5,6% (+6,2 грн/кг), сливочное масло – на 5,2% (+2,3 грн за пачку 200 г, 72% жира).

За эти пять позиций придется выложить больше почти на 20 гривен, чем год назад.

Но дешевле обойдется борщнабор - ингредиенты для блюда (по 1 кг каждого) стоят меньше на 9,7% (-3,05 грн), чем год назад.

Экономисты рассказали, что рост цен на продовольствие в Украине зависят от общемировой тенденции: по данным – продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, цены на продукты в мире повышаются десятый месяц подряд.

"Подорожанию продовольствия способствуют два фактора: страны Латинской Америки сократили предложение агросырья на мировом рынке, в Китай, наоборот, наращивает спрос. К концу года цены на продукцию АПК вырастут еще на 14% процентов", – заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

К слову, синоптики дали детальный прогноз на неделю в столице

Так, в понедельник, 17 мая в Киеве будет облачно, дождь будет идти весь день, а к вечеру может усилиться.

Во вторник, 18 мая облачная погода продержится весь день. Во второй половине дня будет дождь.

В среду, 19 мая погода изменится в середине дня - небо покроется тучами. К вечеру начнется мелкий дождь, который после полудня может пойти сильнее.

20 мая утро и день будут облачными. Вечер будет ясное небо.

На протяжении всего дня ожидается мелкий дождь.

В пятницу, 21 мая будет пасмурный день, вечер в Киеве обещает быть ясным..

В субботу, 22 мая в середине дня погода изменится и будет пасмурно до самого вечера, но осадков в этот день не предвидится.

В воскресенье в Киеве будет стоять облачная погода, без осадков.

Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.

Как сообщала Politeka, под Киевом полицию подняли на уши: девочку напоили и вывезли на окраину города.

Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.