Что известно на данный момент

В Черкассах киллер расстрелял из автомата мужчину

Как сообщает Национальная полиция Украины, пострадавший скончался от ран в больнице.

В преступлении подозреваются лица одетые в черную форму, которые на автомобиле «Шкода» исчезли в неизвестном направлении.

На выезде из города Черкассы в направлении Канева был обнаружен горящий автомобиль «Шкода». В автомобиле обнаружено охотничье оружие «Сайга».

К слову, сегодня, 22 сентября, на Киевщине было совершено покушение на первого помощника президента Украины Владимира Зеленского

На Сергея Шефира возле села Лесники было совершено покушение.

Водитель получил три пули. Сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Шефир жив, не ранен.

В Нацполиции подтвердили, что машину Шефира обстреляли под Киевом. По информации правоохранителей, в авто попало более 10 пуль.

Полиция начала спецоперацию.

Напомним, что на Николаевщине депутату вручили подозрение в покушении на убийство.

Как сообщала Politeka, под Киевом полицию подняли на уши: девочку напоили и вывезли на окраину города.

Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.