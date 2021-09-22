В Черкассах киллер расстрелял из автомата мужчину
Как сообщает Национальная полиция Украины, пострадавший скончался от ран в больнице.
В преступлении подозреваются лица одетые в черную форму, которые на автомобиле «Шкода» исчезли в неизвестном направлении.
На выезде из города Черкассы в направлении Канева был обнаружен горящий автомобиль «Шкода». В автомобиле обнаружено охотничье оружие «Сайга».
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К слову, сегодня, 22 сентября, на Киевщине было совершено покушение на первого помощника президента Украины Владимира Зеленского
На Сергея Шефира возле села Лесники было совершено покушение.
Водитель получил три пули. Сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Шефир жив, не ранен.
В Нацполиции подтвердили, что машину Шефира обстреляли под Киевом. По информации правоохранителей, в авто попало более 10 пуль.
Полиция начала спецоперацию.
Напомним, что на Николаевщине депутату вручили подозрение в покушении на убийство.
Как сообщала Politeka, под Киевом полицию подняли на уши: девочку напоили и вывезли на окраину города.
Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.