Два боксери-важковаговики українець Олександр Усик і британець Ентоні Джошуа зустрілися на рингу в ніч з 25 на 26 вересня в Лондоні

Грандіозний бій відбувся на футбольному стадіоні "Тоттенхема" і завершився перемогою Олександра Усика.

Ключовий і найяскравіший момент історичного бою-Усик в дванадцятому раунді б'є Джошуа.

Український боксер Олександр Усик забрав у британця Ентоні Джошуа чотири чемпіонські пояси, повністю перегравши чемпіона у фінальному раунді.

Важливо відзначити, що Олександр благородно не став добивати противника в кінці поєдинку.

В Україні пряма трансляція поєдинку була доступна на платформі MEGOGO і сервісі DAZN. Крім того, поєдинок транслювався в містах-мільйонниках, в декількох десятках кінотеатрах. Були організовані фан-зони в різних містах світу.

Відзначимо, за прогнозами аналітиків, бій повинен був завершитися достроково, при цьому 67 відсотків на перемогу давали британцеві. Букмекери були впевнені, що Джошуа завдасть більше ударів за бій, ніж Усик (давали коефіцієнти 1.53 проти 2.25 на користь британця). Разом з тим, в кар'єрі Ентоні вже був випадок, коли він вважався беззаперечним фаворитом, але при цьому програв. Це сталося в першому поєдинку британця з Енді Руїсом в 2019 році.

Олімпійський призер Андрій Котельник раніше коментував шанси кожного зі спортсменів на перемогу. Серед сильних сторін британського боксера Котельник назвав перевагу в його фізичній потужності. При цьому, Олімпієць зазначав, що українець добре навчений і школа у нього краща.

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