Энтони Джошуа накануне боя с Александром Усиком попытался напугать украинца своими самыми яркими нокаутами.

Ролик с их подборкой британец опубликовал в Instagram.

Среди прочего в ролике можно увидеть нокаут, в который Энтони Джошуа отправил Владимира Кличко. Это был последний бой в карьере украинского боксера. Также в подборке показано, как британец вырубил Александра Поветкина из России и Кубрата Пулева из Болгарии. Подпись под видео гласит: «Спокойной ночи». Это намек на глубокий нокаут, в который британец планирует отправить Александра Усика.

Напомним, что бой между Александром Усиком и Энтони Джошуа назначен на 25 сентября. Сейчас эксперты отдают предпочтение британцу, но не исключают, что украинский боксер может совершить чудо. При этом, у британца остается шанс на реванш в случае проигрыша. Такой возможности нет у украинского боксера.

Среди преимуществ Энтони Джошуа обычно называют и родной для него лондонский стадион, на котором и пройдет будущее противостояние. Уже в первый день зрители выкупили все билеты на будущее противостояние. Местные власти разрешили заполнить стадион на 100%. Ранее стало известно, что Александр Усик уже вылетел в Лондон для участия в будущем поединке с британцем Энтони Джошуа. Видео можно посмотреть по ссылке.

Напомним, что Усик с "казацкой" бородкой обратился к Джошуа: "Эй, Энтони!"

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