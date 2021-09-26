Два боксера-тяжеловеса украинец Александр Усик и британец Энтони Джошуа встретились на ринге в ночь с 25 на 26 сентября в Лондоне

Грандиозный бой состоялся на футбольном стадионе "Тоттенхэма" и завершился победой Александра Усика.

Ключевой и самый яркий момент исторического боя - Усик в двенадцатом раунде избивает Джошуа.

Украинский боксёр Александр Усик забрал у британца Энтони Джошуа четыре чемпионских пояса, полностью переиграв чемпиона в финальном раунде.

Важно отметить, что Александр благородно не стал добивать противника в конце поединка.

В Украине прямая трансляция поединка была доступна на платформе MEGOGO и сервисе DAZN. Кроме того, поединок транслировался в городах-миллионниках, в нескольких десятках кинотеатрах. Были организованы фан-зоны в разных городах мира.

Отметим, по прогнозам аналитиков, бой должен был завершиться досрочно, при этом 67 процентов на победу давали британцу. Букмекеры были уверены, что Джошуа нанесет больше ударов за бой, чем Усик (давали коэффициенты 1.53 против 2.25 в пользу британца). Вместе с тем, в карьере Энтони уже был случай, когда он считался безоговорочным фаворитом, но при этом проиграл. Это произошло в первом поединке британца с Энди Руисом в 2019 году.

Олимпийский призер Андрей Котельник ранее комментировал шансы каждого из спортсменов на победу. Среди сильных сторон британского боксера Котельник назвал перевес в его физической мощи. При этом, олимпиец отмечал, что украинец хорошо обучен и школа у него лучше.

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