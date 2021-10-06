Серйозна ДТП на Тернопільщині сталася пізно ввечері 4 жовтня.
Мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter і вантажний автомобіль зіткнулися в селі Озерна, який знаходиться під Тернополем.
Деталі події на українській трасі повідомили у Головному управлінні Нацполіції в регіоні і опублікували фото з місця аварії.
За попередніми відомостями, аварія сталася через те, що водій буса не дотримувався дистанції і врізався у вантажівку, яка їхала перед ним. На знімках з місця аварії видно, що передня частина буса майже повністю знищена.
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У ДТП постраждали пасажири мікроавтобуса. Госпіталізовані 22-річна уродженка Львівщини, житель Хмельницького, який отримав забої та переломи, а також тернополянин. Уточнюється, що 22-річна дівчина залишилася без руки.
Слідство відкрило провадження за ст. 286 Кримінального кодексу-порушення правил безпеки дорожнього руху. У водіїв мікроавтобуса і вантажівки взяли зразки крові, щоб перевірити, чи вживали вони до ДТП алкоголь.
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