Серьезное ДТП на Тернопольщине случилось поздно вечером 4 октября.
Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter и грузовой автомобиль столкнулись в селе Озерная, который находится под Тернополем.
Детали происшествия на украинской трассе сообщили в Главном управлении Нацполиции в регионе и опубликовали фото с места аварии.
По предварительным сведениям, авария произошла из-за того, что водитель буса не соблюдал дистанцию и врезался в грузовик, который ехал перед ним. На снимках с места аварии видно, что передняя часть буса почти полностью уничтожена.
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В ДТП пострадали пассажиры микроавтобуса. Госпитализированы 22-летняя уроженка Львовщины, житель Хмельницкого, который получил ушибы и переломы, а также тернопольчанин. Уточняется, что 22-летняя девушка осталась без руки.
Следствие открыло производство по ст. 286 Уголовного кодекса – Нарушение правил безопасности дорожного движения. У водителей микроавтобуса и грузовика взяли образцы крови, чтобы проверить, употребляли ли они до ДТП алкоголь.
Напомним, что украинский спортсмен разбился в ДТП, его мотоцикл разлетелся на части.
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