Серьезное ДТП на Тернопольщине случилось поздно вечером 4 октября.

Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter и грузовой автомобиль столкнулись в селе Озерная, который находится под Тернополем.

Детали происшествия на украинской трассе сообщили в Главном управлении Нацполиции в регионе и опубликовали фото с места аварии.

По предварительным сведениям, авария произошла из-за того, что водитель буса не соблюдал дистанцию и врезался в грузовик, который ехал перед ним. На снимках с места аварии видно, что передняя часть буса почти полностью уничтожена.

В ДТП пострадали пассажиры микроавтобуса. Госпитализированы 22-летняя уроженка Львовщины, житель Хмельницкого, который получил ушибы и переломы, а также тернопольчанин. Уточняется, что 22-летняя девушка осталась без руки.

Следствие открыло производство по ст. 286 Уголовного кодекса – Нарушение правил безопасности дорожного движения. У водителей микроавтобуса и грузовика взяли образцы крови, чтобы проверить, употребляли ли они до ДТП алкоголь.

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