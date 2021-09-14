Водій при цьому не постраждав

Винуватцю загрожує від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами

Водій легкового транспорту збив на автодорозі велосипедиста-підлітка. Трагедія сталася на Закарпатті між населеними пунктами Заріччя та Вільхівка неподалік Іршава.

Про це повідомили в Національній поліції Закарпатської області.

Аварія сталася близько 22: 20. Хлопчик від отриманих травм помер на місці. Прибулі на місце події поліцейські перевірили водія на алкотестері. Той виявився тверезим.

Про аварію розповів сам 30-річний водій Volkswagen, під колеса якого потрапив 13-річний велосипедист. За словами чоловіка, дитина з'явилася на дорозі раптово і спробувала перетнути трасу.

У поліції повідомили, що в ході розслідування будуть проведені всі необхідні експертизи та слідчі заходи для з'ясування всіх обставин аварії.

Слідчі Головного управління поліції Закарпаття відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, внаслідок чого настала смерть потерпілого.



Покарання передбачає термін тюремного ув'язнення для винуватця від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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