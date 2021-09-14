Водитель при этом не пострадал

Виновнику грозит от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами

Водитель легкового транспорта сбил на автодороге велосипедиста-подростка. Трагедия произошла на Закарпатье между населенными пунктами Заречье и Ольховка неподалеку Иршава.

Об этом сообщили в Национальной полиции Закарпатской области.

Авария произошла около 22:20. Мальчик от полученных травм скончался на месте. Прибывшие на место происшествия полицейские проверили водителя на алкотестере. Тот оказался трезвым.

Об аварии рассказал сам 30-летний водитель Volkswagen, под колеса которого попал 13-летний велосипедист. По словам мужчины, ребенок появился на дороге внезапно и попытался пересечь трасу.

В полиции сообщили, что в ходе расследования будут проведены все необходимые экспертизы и следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств аварии.

Следователи Главного управления полиции Закарпатья открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения, в результате чего наступила смерть потерпевшего.



Наказание предусматривает срок тюремного заключения для виновника от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, что украинский спортсмен разбился в ДТП, его мотоцикл разлетелся на части.

Как сообщала Politeka, таможенник устроил трагическое ДТП на украинской трассе и сбежал.

Также Politeka писала, что пешехода переехало несколько авто, никто не пытался остановиться.