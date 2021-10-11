Кого торкнеться в першу чергу

У Кабінеті Міністрів планують посилити карантин в Україні-обмеження стосуватимуться громадського транспорту.

Про це повідомляють на сайті офісу президента.

Зокрема, можливість відвідування закладів харчування та громадського транспорту буде можлива лише за наявності сертифіката про вакцинацію.

Обмеження хочуть ввести щодо поїздів, автобусів, літаків.

Це стосується міжобласного транспортного сполучення.

Раніше повідомлялося, що в Харкові в терміновому порядку для прийому хворих на ковід в медустановах були підготовлені 190 додаткових ліжок.

Так, тепер у Харкові приймають шість міських лікарень — №8, 13, 17, 18 і 25, а також пологовий будинок №2, Всього розгорнуто понад 1,5 тис.ліжок.

«18-а Лікарня почала приймати людей у неділю з 22.00, за ніч прийняли 50 осіб. Міська клінічна лікарня № 8, розташована в медкомплексі в 602 м / р, почала приймати пацієнтів з коронавірусною хворобою сьогодні вранці, 11 жовтня.

Це лікарня кардіологічного напрямку, тут прийматимуть пацієнтів з інфарктами та ковидом», — заявила віце-мер Світлана Горбунова-Рубан.

На сьогоднішній день вільні місця є в лікарнях №8, 17, 18 і в пологовому будинку.

Нагадаємо, що Харківська лікарня заповнилася в перший день роботи: "Медики падають з ніг"

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