У Верховній Раді України народні обранці проголосували багато нових законопроектів, серед яких і документ про воєнний стан в країні.

Верховна Рада України продовжує працювати, незважаючи на воєнний час. Так, в Україні продовжили воєнний стан до 25 травня і схвалили стягування активів рф на користь країни. Про це повідомила народний депутат Кіра Рудик.

Зокрема, проголосовані такі важливі для країни законопроекти, як продовження воєнного стану ще на 30 днів – до 25 травня, зміни до бюджету (виділили 200 млрд гривень до резервного фонду на потреби ЗСУ та МО), стягування російських активів на користь держави.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що до Верховної Ради внесли законопроект, яким пропонувалося продовжити воєнний стан в Україні ще на місяць. Сьогодні, 21 квітня, депутати за нього проголосували. Раніше повідомлялося, що воєнний стан в Україні триватиме стільки, скільки йтиме війна з Росією.

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