Генштаб ЗСУ розповів про роботу десантників, які змогли за день знищити Су-25 і БПЛА орків.

Як пише Politeka.net, українці вже 57-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. За цей час вдалося не тільки зупинити ворога, а й повністю звільнити північ України. А сьогодні, 21 квітня, стало відомо, що десантники знищили дві ворожі "пташки", про що повідомляє Генштаб ЗС України.

"Сьогодні 21 квітня підрозділами протиповітряної оборони військових частин Десантно-штурмових військ Збройних Сил України були збиті штурмовик Су-25 і багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс "Орлан-10".

Повітряні об'єкти російських окупантів вразили переносні ЗРК "Stinger" і "Starstreak", - було зазначено в публікації Генштабу.

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