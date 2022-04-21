Як пише Politeka.net, українці вже 57-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. За цей час вдалося не тільки зупинити ворога, а й повністю звільнити північ України. А сьогодні, 21 квітня, стало відомо, що десантники знищили дві ворожі "пташки", про що повідомляє Генштаб ЗС України.
"Сьогодні 21 квітня підрозділами протиповітряної оборони військових частин Десантно-штурмових військ Збройних Сил України були збиті штурмовик Су-25 і багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс "Орлан-10".
Повітряні об'єкти російських окупантів вразили переносні ЗРК "Stinger" і "Starstreak", - було зазначено в публікації Генштабу.
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