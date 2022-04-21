Как пишет Politeka.net, украинцы уже 57-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. За это время удалось не только остановить врага, но и полностью освободить север Украины. А сегодня, 21 апреля, стало известно, что десантники уничтожили две вражеских "птички", о чем сообщает Генштаб ВС Украины.
"Сегодня 21 апреля подразделениями противовоздушной обороны воинских частей Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины были сбиты штурмовик Су-25 и многоцелевой беспилотный авиационный комплекс "Орлан-10".
Воздушные объекты российских оккупантов поразили переносные ЗРК “Stinger” и “Starstreak”, - было отмечено в публикации Генштаба.
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