Украина в ближайшей перспективе может войти в НАТО, несмотря на угрозы Кремля.

Такой прогноз озвучил глава всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО", член Атлантического совета Юрий Романюк, передает "Обозреватель".

"Более чем убежден, что сегодня уже никто Путина не боится, даже с ржавой ядерной кнопкой. И в этом заслуга исключительно ВСУ. Они показали, что не существует никакой армии РФ. Есть сборище убийц и насильников", - подчеркнул он.

Эксперт сравнил поведение НАТО в Европе до 24 февраля с "сонным царством, факультативом".

"Каждая страна пыталась экономить на армии, потому что Россия считалась адекватной и прогнозируемой", - пояснил он.

Теперь же ситуация изменилась и НАТО осознало сущность путинского режима и возможности украинской армии.

"Альянс должен перестать вымахиваться и рассказывать, кто и по каким критериям им подходит. Он должен принять одно решение: все страны Европы, которые хотят объединиться в НАТО, - заходите, дверь открыта! В том числе для Украины", - убежден Романюк.

По его мнению, "Украина сама стала эталоном, критерием для вступления в НАТО, поскольку уровень боеспособности ВСУ намного выше, чем половины стран НАТО вместе взятых".

"В ближайшее время Украина может стать членом НАТО. В этом будет не столько добрая воля отдельных стран Альянса, сколько заслуга ВСУ, могущество, которое они даже не могли представить", - подчеркнул он.

В этом контексте эксперт отметил, что, по его мнению, "после США, Британии и Турции мы четвертая армия в НАТО. Я сомневаюсь, что сегодня французская армия или немецкий бундесвер сильнее армии Украины".

Напомним, Кадыров пообещал путину убрать Зеленского и послал в Украину три группы бойцов: в СНБО раскрыли детали.

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