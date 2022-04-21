Як пише Politeka.net, українці вже 57-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. За цей час вдалося не тільки зупинити ворога, а й повністю звільнити північ України. А сьогодні, 21 квітня, стало відомо, що нацгвардійці збили російський вертоліт в Запорізькій області.

"Сьогодні підрозділ ППО Нацгвардії в Запорізькій області з розрахунку ПЗРК знищив ворожий вертоліт К-52 "Алігатор"

Це одна з новітніх одиниць російської бойової авіації, що знаходиться на озброєнні у ворога. Вертоліт оснащений протитанковим ракетним комплексом, гарматною установкою з лазерною системою наведення, авіабомбами та іншою зброєю", - було зазначено в публікації.

Українці відразу почали коментувати публікацію:

"Алігатор пішов за російським кораблем", " горить, палає техніка ворожа, Рідна Україна переможе!"Пишаємося вами наші дорогі герої-захисники!", "Божого благословення, українці, завжди і постійно", " спасибі нашим захисникам за класне полювання на російських пташок) Здоров'я і сили від Бога вам) Слава нації!".

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